針對蔡英文宣稱發展風力發電，到2025年將帶動1.2兆國內產值，2萬個就業機會，韓國瑜國政顧問團能源組顧問王明鉅今天反駁，花2兆蓋電廠，卻只帶動1.2兆產值，根本就是虧本生意，每個就業機會要花全民500萬電費，痛批蔡英文用愛發電謊言被揭發後，就恐嚇人民用命發電。

王明鉅解釋，台電核能發電每度電1.1元，現在每度電2.62元，若用核電，每度電可省下1塊半，每年就省下500億元，離岸風電每年要花1千億元，20年下來就是2兆，這是鐵錚錚的事實。

蔡英文昨也提及，綠能成本愈來愈便宜，台灣已成為國際綠能產業投資樞紐。對此，王明鉅反問，這樣為何要在去年底最貴的時刻買離岸風電，國際綠能公司是愛台灣還是愛台幣，全世界最好賺的地方難道不來嗎？

韓辦發言人鄭照新評比蔡英文昨天政見發表會，「表面回應經濟議題，內容空洞，謊話連篇」，台灣實質薪資倒退16年，追不上物價，基本工資雖調漲，但餐飲連連漲價，「現在花同樣價格，速食套餐少一杯可樂，滷肉飯少一顆荷包蛋，珍奶從大杯變小杯，一包菸變成三分之二菸，如果有民進黨證，可多買私菸」。

鄭照新痛批，蔡英文聲稱讓大家討論反滲透法修法，實際上，早在立法院逕付二讀，難道是在總統府密室充分討論？砲轟修法過程極為粗糙，侵害人民權益。

至於蔡英文指責空汙都是國民黨的錯，中火10個機組也是國民黨決定要蓋，鄭照新說，馬英九執政期間，逐年降低燃煤量，蔡英文上任卻大幅增加，過去10幾個機組都是備用，可輪流停機維修。

國政顧問團經濟組召集人林祖嘉揭露蔡英文經濟數據謊言，蔡英文執政經濟成長率比馬政府、扁政府都低，且大多來自於投資關係，今年上市公司獲利下降19％，六成為電子產業獲利，集中在台積電、鴻海、大立光、聯發科等四大公司，這些公司大部分由外資持股，「獲利大部分被外國人拿走」。

林祖嘉說，韓國瑜宣布投入1千億元庶民經濟希望工程基金，推廣庶民經濟才讓人民有感，強化夜市衛生環境、活化老舊商圈、強化職能證照與餐廳分級，最後是連結國際，把台灣變成國際消費與美食天堂。

(中時 )