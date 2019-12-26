三星劃時代全新可折疊螢幕手機Galaxy Fold要在台灣推出了！台灣三星今（26）日正式宣布，備受消費者期待的Galaxy Fold將在27日起在全台12家三星體驗館限定展示，並於同日起在三星商城開放預購，定價NT$68888，盒內包含Galaxy Buds無線耳機、Aramid Fiber薄型背蓋，另外加贈Galaxy Fold原廠皮革背蓋、一年延長保固等福利。三星還將為Galaxy Fold預購用戶送上專人到府交機的服務，讓星粉體驗前所未有的禮遇。

三星Galaxy Fold搭載7.3吋Dynamic AMOLED(螢幕比例4.2:3)內螢幕以及4.6吋Super AMOLED外螢幕（螢幕比例21:9），機身重量276公克。搭配八核心處理器、12GB RAM以及512GB ROM。搭配4380mAh電池，支援無線電力分享、無線閃充以及閃電快充（需要搭配原廠充電器）。機身側邊中央有指紋辨識感測器，並支援臉部辨識。

Galaxy Fold全機身共有六棵鏡頭，闔上手機時前鏡頭為f/2.2的1000萬畫素鏡頭、內鏡頭（展開後螢幕右側）則是f/2.2的1000萬畫素鏡頭以及f/1.9的800萬畫素景深鏡頭的雙鏡組合。主鏡頭則是1600萬畫素123度超廣角鏡頭(f/2.2)、1200萬畫素Dual Pixel 雙光圈廣角鏡頭(f/1.5、f/2.4)以及1200萬畫素(f/2.4)遠距鏡頭的三攝方案。

Galaxy Fold外型上採用金屬機身，柔性螢幕採用Polymar螢幕材質，具有高透視以及彈性可撓特性，螢幕比其他Galaxy手機薄50%。機身採用隱藏式無痕鉸鍊，耐用性可達20萬次，以平均一天開闔100次來計算，可用五年。內外螢幕的切換上，三星也做了連續性的支援。例如原本僅利用前螢幕查詢地圖時，有需要查看更大範圍的地圖時，順手展開就能以7.3吋螢幕展示地圖，便利尋找目的地(這項功能需要在設定中啟用，選定要開放啟用此功能的應用程式)。

以多工處理的需求為例，Galaxy Fold螢幕上同時可以操作三個應用程式，甚至可以同時支援五個懸浮視窗同時運行(以畫面布局來說至多放置五個懸浮式窗，但可以開啟更多個，只是會無法完整瀏覽以及同步運行)，看影片的同時可以順帶做筆記，或開啟計算機進行運算。

Galaxy Fold在台推出鈦空銀、星際黑兩種款式，定價NT$68888，從2019年12月27日10:00至2019年12月31日23:59在三星商城開放預購，2020年1月4日正式（限量）上市。除了盒內配件（Galaxy Buds無線耳機、Aramin Fiber薄型背蓋、充電線等），另外加贈Galaxy Fold原廠皮革背蓋、一年延長保固，還有星級螢幕維修禮遇（一年內提供一次螢幕免費維修一次），用戶還可透過24小時服務專線，隨時找到專人為你服務，解答使用上的疑慮。

(中時電子報)