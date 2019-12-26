按過去慣例來看，現在北市預售屋比新成屋價差不到5％實屬罕見，近十幾年來只發生過兩次，一次發生是在2013年至2014年上半年，另一次則是今年下半年。住展雜誌統計2019年11月預售屋、新成屋成交均價，資料顯示以台北市預售屋建案均價達86.9萬／坪，比新成屋建案高約3萬／坪，價差約3.6％。住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年來因景氣持續好轉，先前走勢疲軟的新成屋價位反彈強勁，拉近與預售屋的差距。

據住展雜誌統計，北台灣各縣市的預售屋比新建屋建案貴的縣市，分別有台北市、新北市、桃園市與基隆市，但宜蘭和新竹地區的預售屋建案則普遍比新成屋便宜。其中，又以宜蘭地區價差最大，新成屋均價比預售屋貴逾一成以上。何世昌說，在很多人眼中，預售屋類似房地產的期貨，賣的是未來的價格，所以成交行情會比成屋高。事實上，預售屋究竟有沒有比新成屋貴、二者價差有多大，其實與當地消費者接受度和景氣強弱關聯性較高。

新北市11月預售屋建均價為40.1萬／坪，較新成屋建案貴約4.2％。新北市歷來預售屋與新成屋價差極小，通常只有1％～3％左右，目前價差逾4％屬於極端值，原因可能與景氣好轉與台北客買盤大量湧入有關。

何世昌分析，雖然新北市也屬於大台北生活圈，但新北市的趨勢卻與台北市不同。在景氣低迷時，新北市以剛性需求為主力，他們較偏好新成屋，此時新成屋價位多高過預售屋，如2015年至2017年都是如此，但價差極小。景氣轉好時，投資、置產需求出籠，再加上台北人大量湧入新北市買房子，此時預售屋價格會高於新成屋。

何世昌進一步表示，建商若推新成屋這種先建後售的模式，購地與興建的資金多要自籌，資金成本與壓力較高。反觀預售屋模式是先讓消費者幫忙支付部份興建費用，能夠降低建商資金成本，售價理應相對便宜。但因預售屋擁有前期付款輕鬆的優勢、且有炒作脫手的時間與空間，售價普遍就會高於新成屋。在景氣好的時候，大台北預售屋很難有便宜貨可以撿，消費者可能要挑選銷售多年的成屋案，才有比較大的議價空間。

(時報資訊)