農曆年前倒數，統一超(2912)7-ELEVEN及全家便利商店(5903)分別推出「金鼠年福袋」及「錢鼠福袋」，預計將分別於明年1月3日及1月1日開賣，統一超預估將帶動來客成長10%到20%。

農曆年將至，象徵開運好彩頭的福袋也成為各大百貨通路超商吸引來客數的法寶，統一超7-ELEVEN今年「2020限量春節金鼠年福袋」，1月3日凌晨零時開放每店限量現貨販售、1月3日下午3點開放限量預購，分為199元、299元、399元三種規格，抽獎活動更大方祭出兩台Nissan汽車，共計超過50項大獎、獎項總價值達339萬元。

統一超7-ELEVEN表示，今年金鼠年福袋驚喜好禮與抽獎獎項更勝往年，有金箔紅包袋、造型小提包、筆記本、造型折傘等限定贈品，再加上糖果、餅乾、飲料組合、CITY CAFE、CITY TEA現萃茶、漢堡王、達美樂及首度加入7-ELEVEN春節禮盒等各式優惠券，到7-ELEVEN買福袋就能立即以優惠價購入咖啡和新春禮盒，方便又划算，預估帶動來客成長10%到20%。

至於全家便利商店「錢鼠福袋」將於明年1月1日正式開賣，此次抽獎獎項與贈品全面升級，抽獎獎項除了推出價值百萬的Lexus 2020年新款-UX200菁英版(市價139.9萬/台，共2個名額)，更有10萬元刷卡金、健身房一年會員等大獎；另外，網友最期待的隨袋附贈獎品，除了多款零食飲料、神秘贈品之外，還有3C用品、商品預售兌換券、驚喜贈品兌換券等著消費者來試手氣，售價199元，限量80萬個。

(時報資訊)