彰化縣政府結合各公所舉辦「2020春遊彰化賞花海」，結合地方產業特色。（吳敏菁攝）

彰化縣政府結合各公所舉辦「2020春遊彰化賞花海」，結合地方產業特色。（吳敏菁攝）

冬季休耕，不少農田撒花籽，蔚為一片繽紛，處處讓人驚艷，彰化縣各鄉鎮公所、社區發展協會和縣府合作，推廣冬季裡作期間種植景觀作物計畫，栽出260公頃的花海景觀，彰化縣政府結合各公所舉辦「2020春遊彰化賞花海」，結合地方產業特色，擴大產地知名度，並揭開「2020花在彰化」一系列活動序幕。

農業大地花海搖曳， 來場浪漫冬之旅。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

農業大地花海搖曳， 來場浪漫冬之旅。（秀水鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

縣長王惠美表示，彰化是花卉之都，還有非常多園藝，第一稻作及第二稻作中間休耕及種植景觀作物，感謝各鄉鎮市公所、農會及社區對環境的用心與努力，栽植包含向日葵、繽紛的波斯菊等，第一個即將要開始的是秀水鄉，接著到和美鎮、埔鹽鄉、彰化市及花壇鄉有一系列花海，讓鄉親外出走走。

王惠美也預告大年初一至十六日在溪州公園「2020花在彰化」即將登場，將有夜間賞燈、主展館魚草共生以及水舞光影秀，配合擴大秋冬國民旅遊，自由行入住彰化的旅客還有機會獲得埔鹽順澤宮冠軍帽。

冬季花海一波接一波，美不勝收，秀水鄉公所從12月29日至2020年1月5日，在秀水鄉金陵村舉辦「秀水好Young、花現幸福～金陵花海祭」。

埔鹽鄉公所從2020年1月12日，在南新社區農民公園舉辦「彰化縣埔鹽鄉南新農村花海藝術節」活動。

花壇鄉公所2020年1月18日，在花壇鄉崙雅村舉辦「108年向陽花壇~花海抽抽樂」活動。

和美鎮公所2020年1月4日，在和美鎮線東路6段、和美交流道舉辦「2020花漾和美～鼠年好運迎新春」活動。

彰化市公所2020年1月18日，在彰化市田中路旁的彰興路二段，舉辦「彰化300 花現古城」活動。

賞不完的花海，不僅呈現農田花海美景，各鄉鎮市更舉辦地方農特產品展售，以及農特產地方小吃品嘗，一起來走訪彰化縣多采多姿的農業大地，認識也品嘗豐富的農地產品。

(中時 )