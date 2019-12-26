為了能在地震災害發生時，及時取得地震資訊，並採取行車應變措施，台鐵局與氣象局於2002年合作，在鐵路沿線車站及變電站，建置強震儀觀測站及客製化地震速報系統。考量系統已用了十多年，為提升鐵路地震災害監控預警及告警能力，兩局簽訂2019年至2020年地震測報合作協議書，將台鐵局地震速報系統優化。

根據台鐵局統計，最近10年半以來，發生三級強以上地震共141件，平均每月震1.1次，其中五級強共5次，平均2年就發生1次。

台鐵局表示，本次優化案委請氣象局協助台鐵局辦理地震速報系統軟體、硬體設備升級，所需經費約1千萬元，預計2020年11月完成，優化重點包含新建強震觀測站、台鐵局變電站全面增設輔助地震儀、全面更新地震震度警報器及地震速報系統子中心升級，並導入智慧化地震預警技術，透過新型警報器的複合式資訊，以強化地震告警能力及準確度，建構更準確、更迅速、更安全的地震監控系統。

此外，配合鐵道局正在做南迴鐵路電氣化工程，台鐵局亦預先規劃在南迴電氣化區間2處變電站及3處車站增設地震監測設備，優化後，總計強震觀測站54處，地震震度警報器70處，力求地震防災應變無死角，強化台鐵行車安全。

(中時 )