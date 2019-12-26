2019年即將進入尾聲，在這充滿聖誕、跨年和農曆新年的歡樂節慶氛圍中，LINE MOBILE應景推出好康雙重送。只要註冊LINE MOBILE官方帳號，就能免費下載限量LINE MOBILE x LINE FRIENDS獨家貼圖，分別在12/25、12/31、1/13和1/22四天推出，限時限量送完為止；此外，即日起申辦499方案，年終回饋加碼共可得LINE Points點數500點，還享每月帳單金額2%回饋無上限。

好康第一重：註冊LINE MOBILE官方帳號，熊大兔兔獨家貼圖免費送

LINE是國人最常用的通訊軟體之一，除了可以傳遞文字訊息、照片、影片等內容外，貼圖也是最多用戶會使用的聊天產品之一，繼掀起掀起討論潮的「LINE MOBILE 好心情運動」網路用語貼圖後，新貼圖「LINE MOBILE x LINE FRIENDS 全員出動！」承襲有趣的日常用語，只要註冊LINE MOBILE官方帳號，在12/25聖誕節、12/31歡慶跨年、1/13選後療瘉、1/22慶祝過年四天即可免費下載，限時限量要搶要快，此次新貼圖還可以在LINE貼文串使用，讓用戶使用限時動態時，不僅更加有趣，畫面也更加繽紛，讓「吃土啦」、「想回家」、「突然害羞」等內心旁白的對話風格，增添你與親友的聊天樂趣。

LINE MOBILE資費方案。(LINE MOBILE提供／黃慧雯台北傳真)

好康第二重：年終加碼，申辦499方案送500點， 再享每月2% LINE Points回饋

LINE MOBILE年終加碼，申辦499方案加碼贈送500點，還享每月帳單2% LINE Points回饋無上限！只要拿起手機一鍵申辦，即可享有4G終身上網吃到飽以及網內語音講到飽，月租費還可全額折抵漫遊費，不論去韓國、新加坡、菲律賓、印尼、泰國或是港澳來場小旅行都很划算！

(中時電子報)