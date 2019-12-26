法務部調查局第56期調查班結業典禮，26日在調查局局查部舉行，總統蔡英文親臨主持，蔡英文致詞時對即將投入調查工作的結業學員提出「掌握趨勢、提昇專業職能」及「監守崗位、發揚團隊榮譽」等2項期勉，同時期許調查局全體同仁，精益求精，持續提昇工作效能。

蔡英文首先肯定所有調查局同仁的努力，她表示，今年調查局續加強國際合作打擊犯罪，例如今年10月跟越南合作，查獲可供1千900萬人次吸食的海洛因磚，這是台越合作緝毒史上共同查獲最大宗的毒品案，另外，調查局也跟美國合作偵辦跨國電信詐騙案，將19名台籍嫌犯遣返回國。

對於結業學員的期勉，蔡英文指出，希望各位學員在未來能掌握時代的趨勢，因應新科技帶來的新型犯罪，期待大家不斷的充實專業的職能，而且擅用先進的科技及大數據等時事工具來有效打擊犯罪，守護國家的安全。同時，未來在各自的崗位上全力以赴，發揮團隊精神，創造更多團隊的成果和榮耀。

蔡英文離開調查局前，有媒體詢問宋楚瑜呼籲「反滲透法不要暴走」，蔡英文則不發一語快步離去。

調查局56期訓練班原有109位學員進入展抱山莊受訓，接受1年嚴格訓練後，共計99位學員順利結業，其中男生52位，女生47位，包含女憲兵中尉隨班附訓1位，平均年齡26.81歲。

調查局表示，99位結業學員除高等學歷外，多人具有實務的工作經歷，其中14人通過律師考試，1人通過會計師考試並曾任職國內知名會計師事務所，13人通過廉政、警察、消防、環保、土木技師、醫事檢驗、資訊處理、電力工程、心理輔導等各類高考或特考；另1人具臺灣師範大學數位應用華語文學碩士學歷，曾獲教育部外派美國及俄羅斯教授中文，他們原具有穩定的工作，但為追求這一份更具挑戰性的志業，毅然投入調查局行列為國奉獻。

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(中時 )