桃復興區民代簡明仁認造「幽靈選票」判緩刑2年 12:522019/12/26 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市復興區民代表簡明仁去年底參選時，為求順利當選竟將親戚戶籍遷到選區，讓對方投票支持他；桃園地院將簡男判刑7月，高院考量他坦承犯行，給予他緩刑2年，緩刑期間內參加法治教育、向國庫支付8萬元、褫奪公權1年。可上訴。 合議庭表示，簡明仁在高院審理時坦認不諱，考量他未曾受有期徒刑以上刑的宣告，因亟欲順利當選區民代表選舉，致罹刑章經此偵、審程序及罪刑之宣告後，應能知所警惕，因認所宣告之刑均以暫不執行為適當，爰均諭知緩刑2年，以啟自新。 (中時 ) #緩刑 #代表 #當選 #坦承犯行 #犯行 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺韓大遊行 韓提當選4保證 04:092019/12/22 兩岸新聞 「非常光碟」仍當選 朱立倫勉張瀚天無懼抹黑 16:582019/12/22 政治 韓若當選 重啟特偵組辦貪官 01:182019/12/23 政治要聞 1張幽靈選票 烏來區代表當選無效確定 12:022019/12/24 社會 雲林縣立委選舉公辦政見會錄影 八人各自表述 20:582019/12/24 政治 余湘返台東 若當選誓助偏鄉 04:102019/12/25 地方新聞 當選民愈來愈精 04:102019/12/25 時論廣場 《翻爆晚間精選》當選若貪污 韓加碼：每早嚐豬膽 17:212019/12/25 政治 涉嫌賄選 屏議員鄭雙銓一審判當選無效 18:462019/12/25 社會 手賤嘴也賤 男指侵睡昏女 一句「怪自己手癢」慘了 08:172019/12/26 社會 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 Volvo損失？半夜2點接電話的業務離職 網抓出「真兇」 - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 嘉義蕭姓大亨遭起底 靠航空城、機捷房地產崛起 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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