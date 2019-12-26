桃園市復興區民代表簡明仁去年底參選時，為求順利當選竟將親戚戶籍遷到選區，讓對方投票支持他；桃園地院將簡男判刑7月，高院考量他坦承犯行，給予他緩刑2年，緩刑期間內參加法治教育、向國庫支付8萬元、褫奪公權1年。可上訴。

合議庭表示，簡明仁在高院審理時坦認不諱，考量他未曾受有期徒刑以上刑的宣告，因亟欲順利當選區民代表選舉，致罹刑章經此偵、審程序及罪刑之宣告後，應能知所警惕，因認所宣告之刑均以暫不執行為適當，爰均諭知緩刑2年，以啟自新。

(中時 )