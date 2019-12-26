民進黨立法院黨團計畫31日強行通過《反滲透法》三讀，引發各界反彈，蔡英文總統昨出席政見會，立法院會有充分的時間討論，但黨團會後表態，通過《反滲透法》時程不變。民進黨立院黨團總召柯建銘臉書今表示，請立法院蘇嘉全院長儘速召集《反滲透法》朝野協商，化解誤解、對立、衝突，同時呼籲在野黨在法案處理前，能循例參與朝野協商，理性地對條文內容討論，不要一昧地背葛對立對抗。

面對外界質疑《反滲透法》立法必要性，柯建銘表示，今年中完成國安五法修正後，對於如何避免境外敵對勢力，影響干預國家安全、社會秩序、民主政治正常運作，尤其是介入選舉，這是民進黨團與行政部門不斷思考與討論的重要議題，對於規範對象、行為樣態、及處罰不足，是《反滲透法》立法的核心原則。

柯建銘說，民進黨是負責、慎重的，期間也在11月28日召開公聽會，12月10日召集朝野協商，絕非國民黨所謂的選舉操作。反觀國民黨，為了反對立法、修法，在本會期做出許多杯葛動作，包括占領主席台、對所有相關法案提出復議、關閉所有朝野協商大門。

柯建銘強調，希望在野黨在法案處理前，為台灣民主防衛機制，能循例參與朝野協商，大家理性，懇切地對條文內容把握最後的時間空間來討論，不要一昧的杯葛對立對抗，國家是幸。

黨團幹事長管碧玲也在臉書公布《反滲透法》草案所有條文，邀請全民閱讀。管碧玲說，《反滲透法》變成選舉攻防的議題，反對聲浪被政治炒作出來，但實際上，反滲透法沒有任何一個條文會讓人民因為兩岸正常交流而犯罪，所有的反對者，絕大多數都是沒有看過草案條文的情況下，用無限的想像被操作成一種恐懼感，希望全民閱讀法案內容，看過後才能就事論事。

(中時 )