勞工注意！勞保年金請領年齡將有新調整。配合勞保條例規定，109年起老年年金請領將提高至62歲，若是民國48年次出生，得到民國110年才能全額請領。

勞保年金民國98年開辦時，訂有逐漸調高請領全額年金的年齡機制；109年起有多項新制上路，其中勞保老年年金的全額請領年齡也將調整。

中央社報導，勞保條例規定，勞保年金上路時請領勞保老年年金法定年齡為60歲，但第10年起提高1歲至61歲，其後每2年提高1歲，直到65歲為限，因此109年老年年金請領年齡將提高至62歲。以此類推，民國48年次出生勞工，請領年齡為62歲這名勞工必須在民國110年才能請領全額勞保退休金。

不過，若民眾想領到年金，也有提早請領機制，可在符合法定請領年齡前5年請領減額年金，每提前1年按給付金額減給4%，最多提前5年減給20%。舉例來說，民國48年次出生勞工要請領減額年金，在105年就可以申請。

至於外傳「勞保老年年金只能領到80歲」、「勞保老年年金請領年齡要延後到70歲」，勞保局澄清，這些都是不實假訊息，切勿聽信。若民眾想了解請領老年年金相關規定，可上勞動部官網或勞保局網站查詢。

(中時電子報)