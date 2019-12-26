全球性氣候變遷日趨嚴重 ，為反應台灣面對氣候威脅的急迫性，台灣氣候／反空汙大遊行將於12月29日展開，環團今(26)日表示這次遊行將以呼吸自由作為倡議主軸，集會遊行終點擇定中正紀念堂自由廣場，重返當年民主化先鋒的野百合聖地，爭取人民呼吸乾淨空氣的自由。

1990年台灣3月學運，最高峰時計有6000學生集結在中正紀念堂廣場上靜坐，台灣健康空氣行動聯盟今日公布1229反空污遊行的4大訴求： 解除呼吸戒嚴、廢除能源集權、召開氣候會議、政府提出無煤期程，以呼應野百合世代提出的4大民主訴求，從過去台灣民主化與國際的對接，進階到第二階段的健康民主化，得以和反空污的全球趨勢接軌。

今日有邀請著名的「舞舞舞踏團 」現場演出，舞踏者全身塗上白粉，這是一種抹去自我的表現，也代表 「反思 」的象徵，舞踏者今天攜帶象徵學運黃金歲月的野百合造型重返自由廣場，藉由舞踏這樣極端並衝擊性的表演方式代替環境告訴大眾空汙對台灣造成的危害，喚醒社會這些議題的重視。

全國教師工會總聯合會理事長張旭正表示，當空氣品質達到紫爆等級時，全校師生只能待在教室裡，政府多年來高呼拼經濟，卻陪葬了人民呼吸乾淨空氣的權益，連走出教室都做不到又何來的自由？向政府怒吼 「我們要乾淨空氣合行動自由」！

就讀台北美國學校的氣候少女劉采薇(Emma)遺憾表示因年齡還無資格投票，但仍為1229暖身，今天代表同樣還沒有投票權的學生告訴政府，台灣未來需要無煤總統，乾淨能源才能為台灣帶來永續。

環團最後向政府喊話「我們要乾淨空氣、還我行動自由、我們要無煤總統」，呼籲所有願意為呼吸全站出來的公民於本周29日中午12點參與台灣氣候／反空汙大遊行，以讓所有總統候選人看到人民渴望呼吸乾淨空氣的堅定意志。

(中時 )