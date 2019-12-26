再過5天就要通過民眾一知半解的反滲透法，陸委會主委陳明通上午證實，立法後至少7項法律將加重刑責，範規包括違反政治獻金法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、公民投票法、遊說法、社會秩序維護法或集會遊行法。

陸委會上午在行政院會提出臨時動議，報告反滲透法內容，行政院會也因此延長開會時間。行政院發言人Kolas Yotaka轉述，陳明通在院會中說，反滲透法是針對犯罪行為、滲透行為，不是針對特定人，相關犯罪行為，都已經在既有的法律裡面被定義為犯罪行為。包括違反政治獻金法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、公民投票法、遊說法、社會秩序維護法或集會遊行法。其規範的犯罪樣態，在現有法律裡面都已經是被定義為犯罪行為，只是違法行為要如何強化。

陳明通並說，反滲透法草案的重點，也不是由行政部門負責裁罰，行政部門只有告發權，要主動移送或是函送，但最後罰多重，必須透過法院三審定讞才會加以處罰。

陳明通也強調，今年1月2日中共領導人習近平提出的習五條就明確宣示統一台灣進程，而且透過滲透及統戰要達到，並透過民主協商遂行統一台灣目的，陸委會認為的確要有這樣的法律，但這樣的法律只針對滲透行為加以禁止及處罰。

蘇揆則裁示，反滲透法立法有其必要，但應該跟社會多溝通，以減少不必要的疑慮，尤其在中國經商、就業的國人，請他們不必擔心，不會影響兩岸正常交流。蘇揆也說，立法院目前正在討論反滲透法，蔡總統也說，反滲透法應該在立法院好好討論，不需要口水，不需要扣帽子。行政院完全尊重立法院討論與協商反滲透法。

至於5天時間，如何能與社會多溝通？Kolas表示，台灣被介選及滲透不是草案提出以後才發生，已歷經多年，過去討論已相當頻繁，顯然提出前民代對民意已有掌握及整合，時間雖然非常緊迫，但能不能過、要不要過，還是由正反意見的立委進入立法院討論。

(中時 )