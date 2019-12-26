檢調在蕭姓商人的豪宅查獲名表。（嘉義地檢署提供／廖素慧翻攝）

史上最大宗百億地下匯兌案查出嘉義蕭姓商人涉嫌洗錢、博賭罪，蕭男早期賣泡沫紅茶起家，後來轉投資桃園航空城、機捷房地產快速累積財富，其委任律師王振名說，蕭男並非捷豹集團負責人，在海外投資的公司是合法事業。

王振名說，蕭男不是捷豹集團創辦人，僅是集團菲律賓公司的合夥股東，在國外是合法公司，也不清楚有勝富公司，檢調已調查2、3周，清查蕭及公司的現金流即可釐清蕭並未參與任何涉及不法公司的營運。

據蕭的友人指出，蕭男早期賣泡沫紅茶賺到第1桶金，也曾在大陸廈門經商，近10多年來轉投資桃園航空城、機捷青埔站周邊土地及大陸物業，迅速累積驚人財富，現金充裕，常有友人找他投資、合夥，他幾乎有求必應，提供資金或借貸，但不參與實際營運，蕭是基督徒，與人和善，廣結善緣，參與知名的慈善團體，熱心慈善公益。

蕭男與司法界、檢警政商的關係良好，此次檢調破獲他涉及洗錢、賭博罪，並他嘉義市東區豪宅查扣一批名表、鑽石及名車，震撼地方。

(中時 )