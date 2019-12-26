國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅上午再爆民進黨二代網軍。蔡正元表示，民進黨的網軍運作，就像情報單位一樣，難道民進黨暗黑網軍只有「南風整合行銷公司」、「深口袋行銷公司」這兩家？「有沒有包括經常在youtube秀肌肉的人？」

邱毅表示，民進黨在去年敗選後有「網路宣傳2.0計畫」，其中「二代網軍建置計畫」包括「官方大聲公」、「鄉民返鄉」、「中間選民倡議」及「2018左訓中心」，依功能、對象作區隔。其中「2018左訓中心」的三重點，包括在網路輿情監測、風向預警的「鄉民風向球」、強調輿情攻防快狠準的「快打小組」，以及執政政策言論監測攻防的「綠色品保小組」。

邱毅說，民進黨的網路攻防策略就是多平台作業，利用PTT實業坊、臉書粉絲專頁及主流網路平台，且依照「鍵盤大魔王」甯祥豪報告指示，以多手段切入、多議題攻防，「難道過去許多議題，都是被刻意操作過的嗎？」這樣如何選賢與能？

張顯耀說，「二代網軍」的名稱是民進黨自已取的，是內部建構網軍的計畫書的綱要，裡面談到議題要分散、敵我意識模糊，「台灣的政黨關係怎會變敵我關係？」還要倒戈友軍、整合第三勢力等等；他知道民進黨中央最近都在清查資料為何外洩，「卓榮泰不要緊張身邊有沒有耀正毅連線的人」，只要清楚對外說明，因為凡走過必留下痕跡。他也呼籲全民公開搜索楊蕙如，到各縣市民進黨立委候選人總部要求交出楊蕙如，若不交出來，明年1月11日用選票制裁。

對於蔡總統回應網軍事之，指「邱毅說的話，大家不要信」，邱毅上午回應「掩耳盜鈴、充耳不聞、扭曲是非黑白，不能掩飾犯罪事實、轉移犯罪焦點。」

蔡正元說，蔡總統的回應不必太理會，幾個月前有人質問韓國瑜要不要簽署「兩岸和平協議」，當時他提出台灣第一個提出兩岸要和平協議的，是2004年2月4日上午，陳水扁在總統府提出，起草人是當時陸委會主委蔡英文；當時蔡英文也說「蔡正元講的話不必理會」，後來他出示總統府、陸委會的資料，蔡英文從此閉嘴，「民進黨的特色是只要講到無法反駁，就全部噤聲不語」，昨天民進黨、捧綠的政論節目都靜悄悄，隻字不提以蔡英文為首，由民進黨購建的暗黑網軍產業鏈。

他說，從楊蕙如出現破口後，上線一個個扯出，民進黨網軍作業如情報作業難道只有兩家暗黑網軍公司？有無包括經常在YOUTUBE秀肌肉的人？請民進黨摒息以待。

邱毅說，2008年他爆料陳水扁貪汙案，當時民進黨主席蔡英文說「邱毅再爆料陳水扁貪汙案，我們都不信」，後來才說」現在看起來，邱毅說的都是真的」，他希望蔡英文以後在監獄，不要後悔再來講這句話。

(中時 )