雖然華為創辦人任正非曾表示「華為沒有依賴國家補助」，但華爾街日報在檢視各項財務數據後發現，華為在拓展國際版圖期間，曾獲官方逾新台幣2兆元財務支援，讓華為比競爭對手更具優勢，而政府補貼觀察組織「Good Jobs First」也指出，單就金額而言，陸政府對華為的支援，確實遠多於華為競爭對手。

據華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，在美陸貿易戰中，陸政府補貼並扶持特定產業成為華府對陸發動貿易戰的動機之一，而華為創辦人任正非曾任解放軍工程師，加上大陸國家情報法中，要求國內任何公民與組織，必須「依法支援、協助和配合國家情報工作」，讓美方高度懷疑華為恐涉嫌替北京從事間諜活動，讓華為在貿易戰中成為華府眼中釘。

雖然任正非先前受訪時曾否認華為依賴陸政府扶持，但華爾街日報報導檢視華為補助金、信貸融通、稅務優惠和其他形式財務援助詳細資料發現，華為獲得大陸政府多達750億美元（約新台幣2兆2450億元）奧援。分析師與華為客戶認為，這些銀彈有助華為以比競爭對手低30%的價格爭取客戶。

據報導，華為獲得最大部分金援來自貸款、信用額度和國有銀行提供的其他協助，總額約460億美元。2008年至2018年，大陸政府以獎勵措施培育科技業，華為這段期間稅務節省多達250億美元。此外，華為享有16億美元補助金、20億美元購地優惠等援助方案。

對此，華為透過聲明表示，支援公司研發的補助金「微不足道」，華為獲得補助很平常，科技業其他廠商也享有稅務優惠等援助。

不過，報導引述政府補貼觀察組織Good Jobs First資料顯示，大陸政府向華為提供的支援確實遠多於華為競爭對手，並指出2014年至2018年，華為拿到的官方補助金是芬蘭諾基亞（Nokia）同期公布的17倍，瑞典愛立信（Ericsson）這段期間則未在財報中揭露官方補助金資料。

(中時電子報)