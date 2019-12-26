日本法務部今(26日)為2003年一宗震驚社會的強盜滅門血案犯執行死刑，案犯是大陸籍的學生魏巍，他與2名同夥在福岡市潛入從事服裝銷售的松本真二郎家中，殘殺屋主夫妻及一對兒女，並將他們的遺體掛上秤錘，丟入博多港滅跡。此案也是新任法務大臣森雅子上任之後簽核的第一次死刑。
綜合日媒報導，魏巍與2名共犯於2003年6月20日闖入福岡市東區的松本真二郎家中搶劫，並殺害松本真二郎一家四口，還將屍體丟入博多港。
博多警方後來根據人證物證鎖定了魏巍等3人，共犯楊寧與王亮在犯案後逃回大陸，之後遭到舉報，在遼寧被逮捕。魏巍則是在2個月後，被日本警方逮捕，並在2004年元月被起訴。其中楊寧在大陸被逮捕判處死刑，於2017年7月執行，另一名王亮自首，因協助供訴案情，被判處無期徒刑。
報導指出，此次執行是10月31日才上任的法務大臣森雅子第一次執行死刑，她表示，嫌犯做出這種事，不僅對受害者，對他們家屬來說，都是一件可怕的事情，且在法治的國家，必須嚴格執行最終判決；目前被定罪的死刑犯人數達到112人，其中有84人正在上訴。
統計至今，安倍內閣共執行17次死刑，合計39名死刑犯被處決。根據日本政府2014年對死刑存廢所進行的民意調查顯示，仍然有高達8成的受訪者支持死刑。
(中時電子報)
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