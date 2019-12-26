邱毅公開民進黨網軍關係圖 證明蔡英文與網軍簽合約？

國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅組成的「耀正毅」連線，今公布民進黨中央的二代網軍計劃，由曾任職民進黨新境界文教基金會的網路高手甯祥豪成立「深口袋行銷公司」操盤，打藍、黑韓、抹紅媒體；民進黨主席卓榮泰表示，懷念起吳主席；「歡迎正面攻防，不要後面來的。」

羅文嘉說，選戰剩下十幾天，國民黨為什麼都是邱毅，邱毅到底代表哪一黨？張顯耀是馬英九認證的共諜，蔡正元因為國民黨黨產互咬惹官司至今尚未結，出來講都是社會毫無公信力的人，「我們要求正常的人來，不然我們還要花時間回應，要做就做正常討論，羞於對陣。

對於甯祥豪；卓榮泰跟民進黨秘書長羅文嘉皆表示，「不認識。」

「耀正毅」連線今直指民進黨中央就是黑韓產業鍊的源頭，呼籲黨主席卓榮泰出來說清楚。

卓榮泰今天在行動中常會接受媒體詢問時指出，卓榮泰說，「懷念起吳主席。他們的指控只是干擾。」

(中時 )