遠東航空內部因25日傳出消息，指民航局將在26日撤銷遠航營運許可證，弄得內部人心惶惶，今日原發動兩百名員工要分赴民航局、交通部與行政院陳情，後證實民航局尚未做出裁決，另民航局也指出未事先申請違反人民集會法，後改派10名不同單位代表出面陳情，要求主管機關能同意遠航在最短時間內全面恢復正常營運。

遠航員工代表約上午11點15分抵達民航局，由專門委員李東陽代表接受陳情書，隨後轉往交通部，由航政司空運科科長施惠真代表接受陳情書，之後立即轉往行政院遞交陳情書，

陳情書中指出： 我們是一群遠東航空員工，本公司因突發事件自108年12月13日起暫時停止飛航任務，但其他服務如地勤業務等均正常營運。目前全公司約1,000名員工皆堅守崗位正常到班，期主管機關能同意恢復客運服務，並於最短時間內全面恢復正常營運。

全公司員工皆仰賴這份工作養家活口，在此其中亦有許多都是將大半青春奉獻給公司的資深員工。在景氣低迷且年關將至的同時，如經裁定無法復飛，所有員工家庭將頓時失去依靠。 因此希望藉此陳情書表達遠東航空所有員工期望，懇請主管機關同意讓遠東航空得以再次飛上青天，並保有原本航權再為旅客服務，讓全體員工工作權有所保障並得以延續。

(工商 )