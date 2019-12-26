為協助失業及待業者充實專業技能，做好就業準備，勞動部每年在全國12個訓練場辦理符合產業所需專業技能的免費職業訓練課程，兼顧產業與就業市場需求，明年度的訓練課程已經規劃完成，預計將開辦371班，訓練人數將近萬人，每月均有開班，擔心就業技能不足的民眾可多加利用。

目前是市場快速改變以及技術急遽調整的時代，而各項科技也是日新月異不斷發展，此一趨勢除了帶來便利的生活，也使得產業技術不斷精進，因此勞動部勞動力發展署每年均由所屬5分署依據區域產業發展及就業市場需求，在全國12個訓練場內辦理就業導向的職業訓練，協助待業者提升或培養就業技能，促進其就業。

發展署明年將持續針對目前熱門的資通訊產業，辦理智慧通訊聯網工程、微晶片電子控制、網路管理與通信技術整合實務等課程，另亦因應國家重點產業發展，針對5+2產業辦理智動化與機器人、綠能與節能實務、精密機械、應用電子、電腦數值控制與機械加工等課程，訓練職類非常實用且多元，且參訓費用全額補助，另外每年的平均訓後就業率皆達9成，歡迎民眾踴躍報名參加。

發展署各分署除具有專業師資及完整訓練機具設備，另配置專業輔導員提供學員生活、學習及訓後就業等輔導服務，並於訓練期間辦理就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，邀請廠商辦理就業說明會或徵才活動，訓練後則寄發推薦信或介紹信予用人單位，部分職類並協助結訓學員報考技術士證，以利結訓學員順利就業。

失(待)業民眾如有技能不足或有意願參與職業訓練，可就近洽公立就業服務機構釐清職涯目標，確認技能需求，並視需求推介參加職業訓練，洽詢電話：北基宜花金馬分署(02)8995-6399、桃竹苗分署(03)485-5368、中彰投分署(04)2359-2181、雲嘉南分署(06)698-5945、高屏澎東分署(07)821-0171，相關課程資訊可上「台灣就業通網站」查詢，或直接撥打24小時免付費客服專線0800-777-888洽詢職業訓練相關資訊。

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