財團法人資訊工業策進會推動臺灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）10年有成，108年12月20日於台北101舉辦授證暨10週年茶會，集保結算所榮獲個資管理績優廠商，由總經理朱漢強代表受獎。

資策會自99年起推動TPIPAS，10年來廣受各業導入，歷年計有電子商務業、資訊服務業、生物科技業、補教業、電視購物業及金融證券業等通過驗證後，獲頒資料隱私保護標章（dp.mark）。集保結算所102年即通過TPIPAS驗證，為臺灣證券期貨市場暨非電子商務業第一家導入此制度的單位。

集保結算所持續落實TPIPAS要求，引進多項新種資料保護技術及機制，建置專機管制、網路型資料外洩防護系統及個資遮罩系統等資安防護機制，針對系統、網路及使用者端強化資安，並由客觀專業機構確認整體保護及安全強度，達到加強資訊服務及維護投資人權益之綜效。

集保結算所本次獲頒個資管理績優廠商，展現集保結算所維護全市場安全運作與保障投資人權益的具體成效，並將持續強化全體同仁個資訓練，提升資安設備，以打造安全、信賴、國際化的資本市場後台。

(工商 )