「Wecare高雄」等公民團體今天上午赴中選會，遞交第一階段3萬份罷韓提議書，國民黨總統候選人韓國瑜競辦總發言人王淺秋對此表示，根據選罷法規定，就職未滿一年不得罷免，接下來就看中選會是能否超越黨派、依法行政做相關認定。

根據選罷法規定，罷免提議階段要有1％以上選民簽署，依據去年高雄市長選舉人數228萬餘人推估，第一階段要有2萬2800多份提議書。為求謹慎與不符合規定者恐遭汰除，「Wecare高雄」等公民團體上午赴中選會遞交3萬份罷免提議書。

韓辦總發言人王淺秋上午表示，根據選罷法第75條規定，就職未滿一年不得罷免，也就是說就職滿一年後，才能啟動罷免程序。她解釋，第一階段的提議書也是要在啟動罷免程序後才能進行，第二階段的連署則在第一階段被驗證超過符合選舉人資格的法定人數後才能啟動，但現在罷韓團體都是在不符合法規就職滿一年啟動罷免程序前所做的。

王淺秋質疑，提議書或連署書上的日期欄是否為空白的，這在法律要件上即不合法，若由提案單位擅自填寫日期，是否又涉及偽造文書，因為這不是當初連署人填寫的時間，之後由公平中立的中選會親自認定，盼不要參雜任何黨派立場、因人設事，接下來拭目以待中選會的表現。

詢及未來是否會發起罷免其他綠營縣市首長來反制罷韓行動，王淺秋說，他們不會搞紅衛兵鬥爭，目前聽到反制罷韓都是民間發起的活動，予以尊重，希望回歸政見論述。

(中時 )