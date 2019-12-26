「解除呼吸戒嚴」 台灣健康空氣行動聯盟提四訴求 13:212019/12/26 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣健康空氣行動聯盟26日在中正紀念堂自由廣場牌樓下舉行記者會。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台健空盟理事長葉光芃（左起）、氣候少女劉采薇及全國教師工會總聯合會理事長張旭政效法當年野百合運動穿著昔日自由之愛抗議白布條。（劉宗龍攝） 舞舞舞踏團成員扭曲地舞動著塗白的身體，代替地球向帶來毀滅行為的人類控訴，希望人類能看見地球正在承受的痛苦。（劉宗龍攝） 舞舞舞踏團成員扭曲地舞動著塗白的身體，代替地球向帶來毀滅行為的人類控訴，希望人類能看見地球正在承受的痛苦。（劉宗龍攝） 台灣健康空氣行動聯盟26日在中正紀念堂自由廣場牌樓下舉行記者會，台健空盟理事長葉光芃、氣候少女劉采薇及全國教師工會總聯合會理事長張旭政效法當年野百合運動，提出「解除呼吸戒嚴」、「廢除能源集權」、「召開氣候會議」、「提出無煤期程」四大訴求，呼籲社會大眾一起來正視日漸逼襲而來的氣候危機。會中，舞舞舞踏團成員扭曲地舞動著塗白的身體，代替地球向帶來毀滅行為的人類控訴，希望人類能看見地球正在承受的痛苦。 (中時 ) #氣候 #呼吸 #戒嚴 #地球 也許您會感興趣 推薦閱讀 周錫瑋：蔡成戒嚴總統 台商恐懼 04:092019/12/22 焦點新聞 冬至全球同步追太陽 測量地球轉軸傾斜度 22:162019/12/22 生活 蔡政府強推反滲透法 陸台商斥回到戒嚴時代 10:242019/12/23 兩岸 綠強推反滲透法 台商批回到戒嚴 04:102019/12/24 話題觀察 惡法硬闖 台商憂倒退戒嚴時代 01:122019/12/24 政治要聞 反滲透不符程序正義 藍批回到戒嚴時代 11:152019/12/24 政治 《翻爆午間精選》反滲透不符程序正義 藍批回到戒嚴 12:032019/12/24 政治 好恐怖啊，新戒嚴時代來了！ 04:102019/12/25 時論廣場 中美貿易緊張情勢緩解 台製造業11月景氣上揚 11:112019/12/25 財經 支持者接到不明電話 李旻蔚：回到戒嚴？ 12:472019/12/25 政治 生活熱門新聞 南韓好市多這一幕 他驚：台灣人會氣死 - 生活 勞保年金新調整！這年次改62歲全額請領 - 生活 光明燈怎麼點最有效？命理師曝這2種人是大禁忌 - 生活 北台灣大陸冷氣團到！今晚變天低溫10度 - 生活 黑咖啡沒比較好？應加這3樣再喝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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