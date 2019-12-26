台健空盟理事長葉光芃（左起）、氣候少女劉采薇及全國教師工會總聯合會理事長張旭政效法當年野百合運動穿著昔日自由之愛抗議白布條。（劉宗龍攝）

舞舞舞踏團成員扭曲地舞動著塗白的身體，代替地球向帶來毀滅行為的人類控訴，希望人類能看見地球正在承受的痛苦。（劉宗龍攝）

舞舞舞踏團成員扭曲地舞動著塗白的身體，代替地球向帶來毀滅行為的人類控訴，希望人類能看見地球正在承受的痛苦。（劉宗龍攝）

台灣健康空氣行動聯盟26日在中正紀念堂自由廣場牌樓下舉行記者會，台健空盟理事長葉光芃、氣候少女劉采薇及全國教師工會總聯合會理事長張旭政效法當年野百合運動，提出「解除呼吸戒嚴」、「廢除能源集權」、「召開氣候會議」、「提出無煤期程」四大訴求，呼籲社會大眾一起來正視日漸逼襲而來的氣候危機。會中，舞舞舞踏團成員扭曲地舞動著塗白的身體，代替地球向帶來毀滅行為的人類控訴，希望人類能看見地球正在承受的痛苦。

(中時 )