44歲「文青女神」陳綺貞昨(25日)爆出結束和鍾成虎16年愛情長跑後終於有新歡，與一名眼鏡男在大街上濕吻擁抱，但該男被起底已婚還有兩個小孩，男子妻子則說不相信陳綺貞不知道眼鏡男有家室，揚言以妨害家庭提告，而陳綺貞公司中午回應已和新歡無往來，其他事會交由律師處裡，抱歉浪費社會大眾資源。

陳綺貞今年5月突宣告和音樂夥伴兼男友鍾成虎戀情畫下句點，兩人已在2年前分手，昨《時報周刊》報導近日直擊陳綺貞夜晚與一名眼鏡男約會，兩人在路上擁吻，男方還用下半身做出微頂動作，看似熱戀ING，但該男之後被爆並非單身，有太太還有兩個小孩，使陳綺貞衰被貼上小三標籤，相當錯愕。

今《鏡周刊》報導，眼鏡男太太透過友人轉述，放話：「一定要告妨害家庭、傷害配偶權跟通姦！」，而添翼音樂代陳綺貞向眼鏡男妻子道歉，表示對不知情造成的傷害非常自責，「與林先生已無往來，佔據大眾注意力感到抱歉，接下來會交給律師處理，將不再回應，謝謝大家關心。」

(中時電子報)