根據內政部統計處，台灣民眾平均壽命達80.7歲，意味著退休後可能面臨10多年沒有工作收入的光景，退休資金的準備規劃相當重要! 長久以來致力於推出各種不同投資型保單的法國巴黎人壽， 2019年12月26日與彰化銀行、瀚亞投資聯手推出「享利成彰投資型保險專案」，透過連結目標到期債券基金的設計，讓保戶享有合理的資產配置與較明確的投資目標，解決並滿足民眾想要兼具投資和保障的需求。

法國巴黎人壽表示，「享利成彰投資型保險專案」提供壽險、年金雙平台，讓民眾可依本身有無壽險需求來投保。同時考量愈來愈多民眾將外幣作為資產配置的一環，本商品提供多元幣別的選擇性，可讓客戶資金配罝更為靈活。

「享利成彰投資型保險專案」主要連結瀚亞投資推出的「瀚亞2026目標到期新興市場債券基金」，以「360」做為主要特色: 有別市面上多數目標到期債的組成，加碼成熟國家投資級債約三成、投資期間為6年期內的產品，投資團隊於亞洲高收益債0違約的紀錄，搭配穩健操作策略及資產配置，以360度全力守護投資人的資產為目標。

此外，為減少新興市場匯率風險干擾，瀚亞2026目標到期新興市場債基金不持有任何當地貨幣計價債券，希望以更低的波動度，創造更優質的績效表現。瀚亞投資表示，團隊在全球管理超過2100億美元資產，並擁有300名以上投資專家，將嚴格控管債券違約率，把關下檔風險，保護投資人的資產。

法國巴黎人壽提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意匯率風險，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

(工商 )