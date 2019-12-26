高雄市全力打造特色旅遊，將以往單點式行銷，延展以區域觀光為主軸，高雄副市長葉匡時26日宣布，明年將是高雄區域觀光元年，高市府將以線、區域的方式，推廣遊程，也希望觀光對所有人友善，預計明年1月推出3條無障礙的旅遊路線，希望讓長輩、身障人士，也能夠勇於走出來，享受高雄的美好陽光。

高雄觀光局26日舉辦「一心三線」成果發表記者會，葉匡時致詞指出，高雄過去以單點發展觀光，如何將吸引力的單點串聯成線，將線串連成面，需要各方面的整合，包括地理位置、跨局處整合等。

他說，高市府過去一年努力將點串連成線，規劃「一心三線」遊程，也將持續打造高雄觀光品牌，讓民眾想到來高雄旅遊，不單是佛光山或駁二特區等景點，更能體驗兼具文化蘊涵的深度旅遊，向世界展示高雄觀光實力與生活旅遊品質。

葉匡時表示，今年11至12月，高市府陸續推出慶祝耶誕節活動，包括中央公園的追光季、不廢音樂祭、水舞，接續有跨年晚會、燈會及大型的巨鯨裝置藝術等一連串的活動，明年將會整合的更好，歡迎大家來高雄旅遊。

高雄觀光局表示，都會中心、東線、中線以及北線的「一心三線」遊程，包括以都會區為中心，透過串接的輕軌與捷運，搭配多元綠色運具的運用，主打鳳山軍事古城與左營蓮潭舊城低碳旅遊。

東線為東九區山城風光，以「東高慢食旅」為品牌打造食X旅慢活的區域亮點。而中線橫跨阿蓮、燕巢、田寮、岡山等區，則以世界級地形、惡地生態、人文風土與軍事元素，形塑「地景生態軍事遊」的觀光廊道；北線則是最具海味的路線，以沿海漁村、海鮮美食、濕地生態復育等特色來形塑「海線潮旅行」區域品牌。

(工商 )