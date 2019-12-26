歲末年終，外交部今天發佈新聞稿回顧2019工作成果，雖然今年失去了索羅門群島、吉里巴斯2個邦交國，世界衛生大會（WHA）、國際民航組織大會（ICAO）、國際刑警組織大會（Interpol）仍不得其門而入，不過外交部表示，我國與理念相近國家的交往層級提升、合作範圍擴大，2019年是外交成果豐碩的一年。

外交部指出，今年為《台灣關係法》立法40週年，台美合作更加密切，在各層面交流互動不斷提升；台美關係也更公開、多元與制度化。

舉例而言，總統過境美國朝向「準訪問」規格邁進，蔡英文總統7月「自由民主永續之旅」過境紐約及丹佛更創下停留時間最長的紀錄，並首次在過境美國期間舉辦與隨團記者茶敘與出席在駐處舉辦的公開活動。

我「北美事務協調委員會」（CCNAA）於6月更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs, TCUSA），更確切反映我方對美工作的內涵。國家安全會議秘書長李大維於5月訪美期間與美國國安顧問會晤；外交部吳部長則於8月出席「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）期間與美國內政部長進行雙邊會談，足證台美夥伴關係提升接洽層級、合作更加緊密穩固。

此外，美國會持續以通過法案、決議案、聯名致函、舉行聽證會及發表聲明等各種方式堅定支持台美高層互訪、放寬交往限制、深化軍事安全合作、洽簽雙邊經貿協定，並支持我國參與國際組織及鞏固邦交，成果十分豐碩。美國也逐步落實對台軍售常態化，進一步強化對臺安全承諾，包括M1A2戰車及新一代F-16V戰機等重要武器裝備。

對歐關係部分，5月捷克、斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞等中東歐國家國會分別展現挺台聲音。10月歐洲議會友台小組及德國、法國、英國三國國會友臺小組主席共同成立歐洲跨國議會平臺—「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club），凝聚友我力量。10月荷蘭眾議院以壓倒性多數支持台灣參與國際組織，此為荷蘭眾議院首次通過友我動議。12月歐洲議會外交委員會通過兩項重要決議案，重申支持台灣參與國際組織，並首度關切外國專制政權透過假訊息等手段威脅亞洲民主。

今年6月我國終獲歐盟執委會宣布解除我方「非法、未報告及不受規範」（IUU）漁捕黃牌，肯定我方為打擊IUU漁捕所進行的改革與積極作為，讓台灣的遠洋漁業與國際接軌，並加強保障我國漁工權益。

在新南向目標國家部分，我國對18個夥伴國的貿易總額較推動前成長3.4％，出口總額增加約24億美元。2019年截至第3季，我方與新南向國家貿易總額已達831億美元。我國與越南也於今年12月簽署新版投資保障協定，全面提升保障標準，擴大投資保障範圍，提供我國廠商更充分的保障。

外交部自2016年起分階段推動多項簽證放寬措施，並擴大「有條件式免簽」適用條件等，有助吸引新南向夥伴國來台觀光及洽商。新南向國家來台旅客較推動前成長56.6％，佔整體來台旅客的21.6％。

外交部強調，面對關鍵的2020年，外交部同仁將全體一心，向全世界展現台灣無比的活力、專業及創新能力，持續在國際間作出有意義的貢獻，並為台灣爭取更寬廣的國際空間，鞏固台灣國家主權及維護全體人民利益，使台灣的成功民主故事在國際上持續發光發亮，成為振奮人心的自由燈塔。同時臺台灣也將繼續與美國、日本、歐盟等理念相近國家攜手合作，抵抗專制威權勢力的侵略，共同捍衛國際秩序與民主體制，為自由、開放、繁榮的印太區域持續做出貢獻。

(中時 )