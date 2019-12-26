中央氣象局今天發布 「低溫特報」，今(26)晚至明(27)日受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，今晚至明日上午局部地區如新竹縣、苗栗縣均有10度氣溫(黃色燈號)的發生機率，請注意。

氣象局今稍早發布 「低溫特報」，今明兩日受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，今晚至明日上午局部地區如新竹縣、苗栗縣均有10度氣溫(黃色燈號)的發生機率，請注意。

氣象局指出，明(27)日早晚中部以北最低溫可下探13度，有可能達到大陸冷氣團標準，提醒保暖工作不可少，周六(28)和周日(29)受颱風巴逢外圍環流影響，全台降雨機率提高，出門民眾記得攜帶雨具。

氣象局也表示，由於天冷及日夜溫差大，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，農作物及水產養殖業需注意寒害。

根據環保署空氣品質預報顯示，今日午後鋒面通過及東北季風增強，西半部風速逐漸增強，空氣品質稍微好轉，北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區目前為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，雲嘉南局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )