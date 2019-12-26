2020總統大選即將進入尾聲，距離1月11日投票日也越來越近，國民黨總統候選人韓國瑜目前規劃將在選舉當天，於高雄競選總部前進行封街，舉行開票之夜活動。

根據ETToday新聞雲報導，韓國瑜團隊目前規畫將把高雄競選總部前的建國一路進行封街，集結韓粉一同等待開票，迎接2020大選的勝利。

團隊表示，希望複製2018年勝選的氛圍，讓百萬韓粉站出來，把氣勢衝高，讓韓國瑜一舉奪得總統勝選。

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(中時電子報)

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