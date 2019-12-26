張嘉郡競選總部發言人許哲賓回擊，農舍是在民進黨執政時合法申請，何以到了選舉就成違法？歡迎國產署來查。(許素惠攝)

蘇治芬出示張家農地農舍等空照圖。(蘇治芬提供／許素惠雲林傳真)

蘇治芬出示國有財產署公文。(蘇治芬提供／許素惠雲林傳真)

蘇治芬頻打張嘉郡違法農舍

張嘉郡競選總部發言人許哲賓回擊，農舍是在民進黨執政時合法申請，何以到了選舉就成違法？

民進黨雲林縣第一選區立委蘇治芬上午再打對手張嘉郡家農舍違法，又竊占了國有地，呼籲縣府依法拆，也請檢方針對後者主動偵查。張的發言人許哲賓回擊，農舍是在民進黨執政時合法申請，何以到了選舉就成違法？歡迎國產署來查。雲林縣府則表示會再向虎尾公所進一步了解。檢方說將會查證，若有不法，一切依法處理。

蘇治芬指出，張家虎尾青埔的違法房子就有4幢，唯一有申請的只有最新的白色建物，餘兩幢木屋及鐵皮招待所都沒有，而這塊農地被編定為優良農業特定區。張家在申請白色農舍建照及使照後，違法增建使得農舍長胖又長高，違法情況比原申請的大了7倍，提醒縣府相關單位如果不依法拆除，恐涉及圖利罪嫌；更嚴重的是，經國有財產署勘查認定，竊占了92.46平方公尺國有地，竊占國土是公訴罪，呼籲檢方主動偵辦。

張嘉郡競選總部發言人許哲賓回應，青埔農舍建照及使照都是在民進黨執政雲林縣府及虎尾鎮公所時申請及合法核發，為何到了蘇治芬選舉時變成違法，蘇是在打臉自己嗎？

許哲賓強調，國有地部分日據時代就是作為道路使用，地上沒有建築物、沒有圍牆，更沒有侵占國有土地，歡迎國產署隨時來查，且這塊土地只是一般農業用地。

雲林縣府建設處表示，因為事經多年，還要向虎尾鎮公所進一步了解。雲林縣府農業處也說會了解。

(中時 )