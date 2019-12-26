林宜瑾耶誕夜文宣 林燕祝怒告違反選罷法

民進黨台南第四選區立委候選人林宜瑾25日耶誕夜發出一張文宣，指國民黨對手林燕祝曾3度到大陸，與對岸統戰官員拉「兩岸一家親」布條，並稱民調領先對手，激怒林燕祝。林燕祝26日到台南地檢署按鈴二度控告林宜瑾，涉嫌違法選罷法意圖使人不當選。
林燕祝26日召開記者會，指控林宜瑾在耶誕夜到各家戶發出不實文宣，指她3次赴大陸與統戰官員拍照，影射她涉入大陸統戰，文宣中並列出林宜瑾民調領先15％，與事實不符，在記者會後赴台南地檢署控告林宜瑾意圖使人不當選。
林燕祝澄清，自己是應台商邀約去參訪小區，文宣中圈指的人，實際上是大陸一個小區主任，並非統戰部長，強調參訪與統戰完全無關。反指林宜瑾在2014、2015與2016年連續3年都前往大陸天津，參加名品博覽會，卻在自己的網站粉絲頁面說沒見過大陸任何官員。
林宜瑾表示，民調是引用某家電視台的公布的新聞，自己連3年去大陸，是自費參加台南市政府的官員（當年副市長顏純左與衛生局長林聖則帶隊），推銷台南伴手禮與醫美旅行，參加天津名品博覽會，與對手去見大陸官員情況不同。
林宜瑾強調文宣內容都是根據網路新聞連結，沒有汙衊，林燕祝26日上午仍到地檢署按鈴，控告林宜瑾違反選罷法，意圖使人不當選，這是林燕祝繼11月因插旗風波按鈴提告，二度到地檢署提告對手。
(中時 )
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