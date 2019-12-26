中火2機組遭台中市廢照，外界擔心影響電力供應。行政院發言人Kolas Yotaka表示，2機組停機並沒有缺電問題，只是備轉容量可能無法達到10％。

Kolas在回中火2機組廢照問題時說，廢照並沒有即刻缺電的問題，台電有說或許會影響到備轉容量，但沒有因為2機組被撤銷使用許可馬上就要大停電的問題，也就是台灣並不存在停電或電力不足的問題，尤其在冬天更是不會。

她表示，目前為了減排，停機的數目本來就大過於2部機組，並不是這兩部機組原本在運轉，停機後會產生重大問題，但的確備轉會無法達到10％的可能，政院要呼籲，停機不停機、停電不停電是否停止運轉，這樣大的攻變，中央跟地方要攜手合作，共同面對冬天空汙較嚴重季節的困境。

Kolas也說，政院能源政策態度未變，也就是穩定供電、減少空汙、保護環境是最高指導原則。至於夏季可能供電亮黃燈，她則表示，經濟部跟台電一定會全力調度維持供電穩定，這是政府、經濟部給人民及企業不變的承諾。

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(中時 )