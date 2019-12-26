家登(3680)現增發行新股3500張，現增價110元，目前股價仍在170元以上，與現增價每股約有60元價差，預計將吸引股東積極認購以及市場強力申購。

為償還銀行借款、充實營運資金及購置機器設備。家登辦理現金增資發行350萬股，現增價110元，原股東認購比例達75%，依公司法規定提撥15%由員工認購，也依法提撥發行股數之約10%對外公開承銷。目前為股款繳納期間中，將到108年12月30日止。由於家登股價強勢，與現增價有逾5成價差，預期股東及員工不會放棄認購，對外公開承銷也吸引投資人參與抽籤申購意願。

家登目前股價受到分盤交易，加上台積電填息行情未如預期，使股價先前兩天重挫，但本周低檔承接買盤進場，股價開低走高，重回170元以上。

家登11月營收創下歷史次高，但因現增費用採一次性認列，導致11月虧損300萬；但本季預料可維持獲利，今年營運大具轉機，明年獲利成長力道持續。

家登自結11月稅後淨損300萬元，單月每股虧損0.05元，累計10、11月稅後盈餘1100萬元，EPS為0.16元，整體第四季獲利估比上季下滑。

家登持續受惠EUV POD(極紫外光光罩盒)需求，今年營運較去年大幅成長。2019年1~11月營收20.95億元，年增率達49.73%。前三季每股淨利2.73元，較去年同期的虧損明顯轉好。

(時報資訊)