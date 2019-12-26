卜蜂(1215)AI飼料廠明年第2季投產，將為營運再添成長動能，董事長鄭武樾認為，明年營運不會差到哪裡去，有機會成長，明年資本支出會超過去年16.8億元，洗選蛋、雞廠及豬廠等都有考慮會投資，但地點和金額常未確定。

對於大宗物資價格走勢，鄭武樾說，貿易戰、氣候變遷等因素影響，明年看起來會漲，包括黃小玉都會漲，就是漲幅度的問題。這些都會讓成本會增加，但是否連帶漲到雞豬肉的價格，還需要觀察，因為黃小玉若沒有漲到一定的程度，成本都需要業者自行吸收，這是另一種營運上的壓力。

至於雞價及豬價方面，現在環保很厲害要設豬或雞廠都不容易，鄭武樾認為，明年度豬價將維持在65~70元，不會越過去70元，雞價和蛋價可望持穩。明年台灣可望脫離口蹄疫疫區，但非洲豬瘟仍未拔針，而如果台灣豬肉能夠出口，對業者來說價格就會上漲，香港、新加坡應該都是首波可出口的市場。

卜蜂斥資13億在雲林新建的AI人工智慧自動化無添加藥物的飼料廠，明年第2季完工投產，法人預期，將使卜蜂整體飼料市佔率從目前的15%提升至20%以上。

(時報資訊)