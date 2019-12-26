隨著大陸AMOLED商機發酵，聯詠(3034)在京東方具驅動IC獨占地位，未來兩年隨著大陸對AMOLED的快速導入，聯詠將成為最大受益者。

大陸市場AMOLED商機起飛，預估隨著AMOLED顯示器廣獲行動裝置業者採用，包括2020年5G智慧型手機需求起飛，刺激對顯示器影格率、功耗效率的要求提高，加上與以京東方為首的大陸面板廠對可撓式AMOLED產線的積極投資將開花結果，法人預估，5G智慧型手機將占2020年大陸智慧型手機的半數，而隨之增加的AMOLED螢幕使用將轉化為明年AMOLED驅動IC出貨成長16%，聯詠將為其中最大受益者。

因為可撓式AMOLED顯示器的生產良率改善，從目前主流封裝解決方案薄膜覆晶(COF)轉採塑膠基板覆晶(COP) 將可產生成本節省效益，故預期2020年大陸面板業者將加速採用COP，由於多數新建的AMOLED面板產能都是可撓式，因此，未來兩年COP封裝在AMOLED DDI的滲透率將大幅提升。

法人認為，在晶圓代工業者90/80奈米與65/55奈米製程產能吃緊的狀況下，TDDI供應商面臨取得晶圓供給的問題，這將會使TDDI市場的競爭漸趨緩和，均價逐漸回穩，不過在先前TDDI報價修正後，晶片單價已較獨立式驅動IC與感測晶片的組合更具成本上的吸引力，使智慧型手機業者加速採用以取代現行設計，持續期待大陸智慧型手機廠商加速從獨立式DDI轉向TDDI。

由於聯詠在90/80奈米製程上，以極具競爭力的成本取得晶圓供應，故在公司維持住市佔率的同時，在毛利率上也有一定的穩定作用。

(時報資訊)