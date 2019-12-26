推動太空產業發展，科技部次長謝達斌今天表示，將五路併進，包含:帶動40家以上產學研單位，投入超過15項關鍵元件開發；成立太空產業發展協會，帶動太空產業發展；整合太空檢量測能量，協助國內廠商進入太空產業圈；培育新創公司，投入太空產業；與大學結盟，培育太空科技人才。

蔡英文總統已宣示未來四年將發展航太產業，在2030年前成為全球航空與衛星產業的零組件、次系統或相關服務的重要聚落，兩大領域相關產值均達成「倍數成長」且掌握關鍵技術。行政院會今天聽取科技部「台灣:從太空科研計畫，進軍全球太空產業」報告。

國家實驗研究院國家太空中心主任林俊良指出，台灣有能力研製衛星，也有完整的高科技供應鏈，更有可以信賴的資安和民主環境，最適合爭取太空商機。國家實驗研究院國家太空中心將透過第三期國家太空計畫，建立台灣衛星元件供應鏈，大量引用國內研製的元件與儀器，並藉由密集飛試認證將國產元件導入國際太空市場，讓台灣成為全球太空產業研發與製造的重要基地。

第三期太空計畫規劃建立台灣衛星供應鏈，進軍全球太空產業，自2019年起至2028年止共十年，將投入251億元。主要發展先導型高解析度光學遙測衛星六枚、超高解析智能遙測衛星二枚及合成孔徑雷達衛星二枚，共十枚遙測衛星，組成完整的衛星星系，滿足國內相關需求。另規劃外太空探索與科學創新計畫，帶動學研界創新發展，挑戰外太空科技。

第三期國家太空計畫將整合國內產學研界，運用國內資通訊及精密機械等產業優勢，透過衛星的密集發射，建立台灣衛星產業供應鏈，以進軍全球太空產業。

行政院長蘇貞昌表示，台灣太空科技發展，在科技部推動與產官學研共同努力下，第一、二期國家太空計畫已順利完成，台灣不但已建立自主研發能量及科研平台，更帶動40家以上廠商進入太空產業供應鏈，投入15項關鍵元件開發，同時積極培育新創公司與太空科技人才。近年更陸續自主研發、跨國合作完成福衛五號與七號，獵風者號氣象衛星也將於2021年發射，為我國太空科技發展，樹立里程碑。

蘇貞昌說，今年6月25日福衛七號的發射升空，為國人帶來震撼與感動，也共同見證台灣的太空科技能力，逐步在國際上閃耀。

(工商 )