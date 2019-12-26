被視為最神秘企業家的華為創辦人任正非，因華為今年風波不斷，讓他頻頻出現在媒體版面，陸媒統計，任正非今年已接受國內外媒體37次專訪。自華為1987年成立以來，任正非這31年內有官方紀錄的採訪僅僅6次，前後差異甚大。

新京報、騰訊新聞報導，75歲的任正非今年異常忙碌，因其女兒孟晚舟在2018年12月遭到加拿大警方扣留，加上今年5月華為被美國列入貿易黑名單，這一連串的事件，都促使任正非出來面對大眾，增加與媒體對話的頻率。

根據華為心聲社區披露的數據，截至2019年12月18日，任正非今年一共接受國內外37次媒體專訪，採訪文字超過20萬字，包含經濟學人、彭博社、BBC、金融時報以及紐約時報等20個國家的媒體。此外，BBC也在11月陸續推出了任正非的系列紀錄短片。

報導指出，任正非在接受採訪時，最常提到的三個人物就是孟晚舟、川普和賈伯斯，可見他很關心女兒的狀況。而在回答媒體提問時，「美國」是出現最多次的詞彙，再來是「中國」和「世界」，顯示2019年美國和華為之間的「恩怨糾葛」。

(中時電子報)