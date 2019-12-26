菲律賓有關當局今天表示，颱風巴逢（Phanfone）在耶誕節侵襲菲律賓中部偏僻村莊與熱門旅遊景點，掀起民宅屋頂、吹斷電線桿，造成至少16人罹難。

颱風巴逢風速每小時195公里，昨天橫掃菲律賓中部時，掀起數棟民宅的屋頂，將電線杆連根拔起，電死一名巡邏員警。

由於一些重災區的網路與手機網路連線依舊中斷，今早還無法全面評估巴逢的災損。

不過，災害因應單位官員說，菲律賓中部的維薩亞斯群島（Visayas）村莊與城鎮證實至少有16人罹難。

Typhoon Phanfone hits Philippines on Christmas Day

巴逢也襲擊長灘島（Boracay）、柯倫（Coron）等以白沙灘聞名而廣受外國觀光客歡迎的度假勝地。

一名受困機場的南韓旅客告訴法新社，提供往返長灘島班機的卡利波（Kalibo）機場嚴重受損。

鄭秉俊（Jung Byung Joon，譯音）透過Instagram並提供影像說：「道路依舊不通，不過他們已經採取行動解決受損問題，情況真的很糟。」

他說：「機場方圓100公尺內的狀況看起來很糟。班機取消，機場有很多旅客心情沮喪。」他說：「路上還有計程車在跑，但外面風雨交加，沒有人想離開機場，我也是。」

雖然威力較小，巴逢行進路線跟超級颱風海燕（Haiyan）相似。海燕是菲律賓歷來造成死傷最慘重的颱風，在2013年造成7300多人罹難或失蹤。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081226

(中央社)