行政院前院長賴清德曾提出派遣歸零政策，但未料落實上卻成了全面資遣？台灣勞動派遣產業工會今天表示，原本心想派遣歸零，應該可以轉成直接聘僱，沒想到最終執行時卻變成「全面資遣」，反而影響勞工權益甚劇，如台電200名派遣員工全數要在年底前被資遣，這就是所謂的「派遣歸零」嗎？

據行政院人事總處統計，截至9月底為止，中央各部會派遣員工仍有逾3千人。派遣工會秘書長施士青說，「派遣歸零」，不是轉成「勞務承攬」不然就是「直接資遣員工」。如今年年底2百餘名長期在台電的工程師，被迫離開他們長期任職的單位，如果要繼續留在台電工作，就要接受公開招考。

在台電工作18年的員工現身說法表示，原本心想可以直接聘僱，沒想到卻變成直接資遣，雖然提供媒合，但有的薪資減少太多、有的距離太遠，媒合成功率很低。

施士青認為，公部門禁用勞動派遣、勞務承攬，各部會應直接僱用其人力需求，以符合保障勞工就業穩定，照顧勞工的立場；真正的派遣歸零政策，應是由政府「直接僱傭」過去長年以來本應該由政府直接僱用的假派遣人力。

派遣工會委任律師蔡晴羽指出，台電在過去以直接面試錄用員工、再轉掛至派遣公司，雖然現在勞基法明文禁止此類行為，但早已經聘僱的是否可以適用？工會仍會持續與台電協商，但若未能回應，將會走勞資爭議調解，也不排除與台電對簿公堂。

(中時 )