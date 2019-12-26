國民黨總統候選人韓國瑜日前在新北造勢穿上「鋼鐵H夾克」，引領風騷，掀起韓粉暴動，辦公室因詢問電話被灌爆。韓辦今天宣布將於28日在南港展覽館二館1樓舉行「2020鋼鐵愛心拍賣會」，限量1千件夾克，每件販售2500元，另外，特別提供20件有韓國瑜親筆簽名的夾克，由韓本人親自到場拍賣，粗估當天至少能募得260萬元，將全數捐作公益。

韓辦規劃，當天上午9點開放民眾排隊，10點半開始發放號碼牌入場，號碼牌每人限拿一張，且身高140公分以下不算人頭，因此如果爸媽帶小孩來排隊也只能算一人。

韓辦表示，夾克每件販售2500元，現場只接受現金付款，分成S、M、L、XL四種尺寸，各有200、300、300、200件，總共1000件，所得將全數捐給公益團體。

除了現場義賣外，也特別提供20件有韓國瑜親筆簽名的夾克開放現場競標，下午1點30分開始競標，起標價5200元，屆時韓國瑜將親自現身拍賣，競辦粗估當天至少能募得260萬，這筆錢將全數捐給公益團體。

韓國瑜北部競辦主任鄭世維表示，買到的支持者記得多拉票，一旦韓國瑜當選總統後，這件H夾克才有價值，若沒買到的支持者也別傷心，也要幫韓國瑜努力拉票。

(中時 )