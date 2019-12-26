朱立倫（右）受訪呼籲支持者1月11日出來投票支持楊瓊瓔（左）。（王文吉攝）

果凍來了！國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔27日將在潭水亭觀音廟舉辦潭子競選總部成立晚會，郭台銘、盧秀燕將合體楊瓊瓔壓軸大進場。幕僚表示，因與郭董有共同友人居中牽線促成，任何人要來幫楊瓊瓔加油站台都很感謝，最大咖仍是鄉親的支持力量。

楊瓊瓔力拚重返立院，辭去台中市副市長職務後全力衝刺選戰，接連獲得韓國瑜、馬英九、朱立倫助攻。楊瓊瓔27日晚間6點在潭水亭觀音媽廟前廣場舉辦潭子競選總部成立晚會，歌手袁小迪、喬幼、曹雅雯、翁立友將輪番獻唱，並安排周錫瑋、謝龍介助講。

郭台銘也將現身號召「知識藍、經濟藍」歸隊，與台中市長盧秀燕合體大進場，營造團結勝選氣勢。楊瓊瓔幕僚表示，因與郭董有共同友人居中牽線促成，任何人要來幫楊瓊瓔加油站台都很感謝，最大咖仍是鄉親的支持力量。

針對洪慈庸陣營拋出「落後20趴追到黃金交叉，甚至逆轉超前」，26日陪同楊瓊瓔出席產業座談的朱立倫強調，我們一直都是戰戰兢兢、一步一腳印繼續衝刺選戰，楊瓊瓔絕對沒有領先20趴，希望每一票都要出來投，真正關鍵是1月11日出來投票支持楊瓊瓔。

(中時 )