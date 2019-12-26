網友在臉書推薦，好市多玩具車套組，50輛只要1069元，且不是塑膠材質，CP值超高。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多又推送禮神物，有網友發現，好市多玩具車套組，50輛只要1069元，且不是塑膠材質，根本CP值超高，過年買一組回去，一窩親戚的小孩都可以一起玩。貼文曝光，也吸引許多網友討論，很划算，但是買了會缺停車場。

最近有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，CP值超高的車車組合，不是塑膠材質的，裡面有50輛車只要1069元，平均算下來一台大約21元，比外面賣的都便宜呢！

貼文一出，立刻吸引網友留言回應，「兒子看到會瘋掉」、「最近去好市多要避開這一區」、「一週給一台可以撐一年耶！有省！」、「我有買，蠻實惠的光mini就有三款」、「可以買給孫子」、「買了啦！可以送到國小畢業」、「買回來變成爸爸的收藏品」、「買了以後，爸爸會教兒子拿著野馬去跟媽媽說，爸爸要真的」、「買了就缺停車場」。

後來也有網友笑回，很划算阿！聖誕節過了，但是農曆春節要來了，買一組帶回去給親戚的小孩全部一起玩，超省事！

(中時電子報)