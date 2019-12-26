行政院元旦新制。(圖/行政院提供)

明年元旦起，多項新制即將上路。政院今公布25項措施彙整表，包括基本工資月薪上調到2萬3800元，時薪上調為158元；另外托育補助6000元將從2歲擴大到3歲。

在基本工資調整部分，元旦起，每月基本工資由2萬3,100元調整至2萬3,800元，預估約183.26萬名勞工(本勞136.71萬名，外勞46.55萬名)受惠；時薪由150元調整至158元，預估約有48.33萬名本國勞工受惠。

而為銜接幼兒園就學，元旦起，對於滿2歲幼兒續留公共托育、準公共居家托育人員或準公共托嬰中心者，持續給予托育補助，依家庭經濟條件補助送托公共托育者每月3,000元至7,000元不等、送托準公共居家托育人員或準公共托嬰中心每月6,000元至1萬元，預估約1萬6,000名兒童受益。

蘇揆也在院會中表示，包含基本工資調漲、2-3歲托育補助、公私部門社工薪資調整、機車或其他車輛的汰舊換新補助、農業環境基本給付、老農津貼調高、農產品初級加工管理制度上路、擴大遠距醫療，以及公共出借權試辦等，都請各有關部會，廣為宣導，讓人民充分瞭解、加以運用。

(中時 )