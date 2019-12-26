中央氣象局表示，著名的「天狗食日」現象將於今日午後2時30分登場，台灣各地均有機會一睹「日偏食」現象，天文迷們千萬別錯過。

台北市天文館表示，由於台灣不在環時帶上，因此只能看見不同程度的日偏食現象，本次的天狗食日(日環食)現象，台灣上午10時30分開始，大約下午4時6分結束，歷時5小時36分鐘，自北而南約可見33％至38％日面缺角，預計14點14分將出現本次日食最大的「食甚」，太陽的左下側約有33％被月面遮掩，15點32分各地將會慢慢「復圓」。

台北天文館表示，本次東西橫跨經度約60-90度，亞洲大部分區域都在可見範圍內，而台灣位於偏食帶上。全台最大食分均在0.4以上，也就是太陽直徑超過40％被月球遮蔽，造成太陽被吃掉一塊的奇妙現象。

天文館指出，全球平均每年約會發生2.38次日食，雖然台灣未在環時帶上無法看見完整的日環食，但明年6月21日會再出現一次日環食，金門、澎湖、雲林、嘉義、台東等局部地區因環食帶經過，將有機會一睹日環食珍貴景象。

但氣象局表示，今日局部地區如北部、東北部因午後雲層較厚，是否能有幸看見日偏食還是充滿許多變數。

天文館特別提醒，日食期間陽光非常強烈，務必透過遮減光器具才能觀看日食，直視太陽將造成視網膜損傷，甚至是永久性的視覺傷害傷害。

(中時 )