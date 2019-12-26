每到了年終，銀行都會準備象徵新年好彩頭的「發財水」致贈客戶，拿到發財水到底要怎麼使用才能招財？不少民眾拿到發財水後，都以為把它放在招財的位子，就能帶財一整年，不過這個方法並不正確。命理師建議發財水拿回家後放置在進門45度角的財位，並且輔以168、888等吉祥數字的錢幣，要先喝掉一半不能喝光，再加滿水擺放放到元宵節過後，再拿來飲用，也可加在全家共同使用的熱水壺，財運就會滾滾而來。

渣打銀行今年準備象徵新年好彩頭的「發財水」致贈客戶，限量16,888瓶發財水自即日起於全台渣打銀行各分行發送，希望客戶在新的一年沾沾財氣，鼠來寶好運到。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，經過銀行金庫加持的發財水，向來深受民眾喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物，每每接近年底就有許多客戶詢問。陳太齡也建議民眾利用新的一年開始之際，採取實際行動，重新檢視資產配置組合以及保障方案，尤其即將進入年終獎金發放季節，透過完整的資產配置規劃，就能更有效善用額外的獎金收入。尤其全球金融市場面臨貿易衝突導致成長逐漸趨緩的重大挑戰，但另一方面各國貨幣、財政刺激措施提供了支持，藉由渣打銀行的專業諮詢與分析，協助投資人更穩健迎接2020年。

(時報資訊)