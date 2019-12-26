行政院長蘇貞昌今（26）日在行政院會表示，「第三期國家太空計畫」規畫10年投入251億元，希望台灣每年都能發射1枚衛星、扶植衛星產業供應鏈，培養青壯世代的太空科技人才，請科技部督導各項衛星計畫如期完成、各部會攜手合作，強化我國衛星產業競爭力。

蘇貞昌聽取科技部「台灣：從太空科研計畫，進軍全球太空產業」報告後指出，台灣太空科技發展的第一、二期國家太空計畫已順利完成，除建立自主研發能量及科研平台，更帶動超過40家廠商進入太空產業供應鏈，投入開發約15項關鍵元件。

同時，政府積極培育新創公司與太空科技人才，陸續自主研發、跨國合作完成福衛5號與7號，其中福衛7號6月25日發射升空，見證台灣的太空科技能力，獵風者號氣象衛星也預計在2021年發射，為我國太空科技發展樹立里程碑。

蘇貞昌指出，為進一步推進台灣航太產業發展，蔡英文總統已提出下階段願景與發展策略，針對太空科技將以衛星自製能力，結合既有半導體、資通訊與精密機械等優勢產業，讓台灣成為衛星產業零組件與相關系統設備、服務的重要研發和製造基地。

科技部表示，第三期太空計畫自2019年至2028年止，規畫10年期間將投入251億元，主要發展先導型高解析度光學遙測衛星6枚、超高解析智能遙測衛星2枚及合成孔徑雷達衛星2枚，共計10枚遙測衛星，組成完整衛星星系，滿足國內相關需求。

科技部指出，國家太空中心將透過第3期國家太空計畫整合國內產學研界，並運用國內資通訊及精密機械等產業優勢，建立台灣衛星元件供應鏈，大量引用國內研製元件與儀器，並藉密集飛試認證導入國際太空市場，讓台灣成為全球太空產業研發與製造的重要基地。

(時報資訊)