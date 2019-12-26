10至11月間，共抽查10件銷售中心成屋件案所使用的「定型化契約」。（台北市法務局提供／游念育台北傳真）

為確保寵物食品安全，北市動保處稽查抽驗市售寵物食品共96件，寵物食品應有之標示。（台北市法務局提供／游念育台北傳真）

台北市政府法務局和地政局為保障消費者購買新成屋權益，減少交易糾紛，於10至11月間，共抽查10件銷售中心成屋件案所使用的「定型化契約」，查核結果僅3家件案合格。地政局指出，查核項目共11項，包含契約審閱權、買賣價款、交屋等內容，其中不合規定的前3名項目為付款約定、原設定抵押權之處理和貸款處理。

地政局指出，前3大違規條文都是和「給付價款」有關，「付款約定」違規情節為未依規定揭示「付款約定」應記載內容、「原設定抵押權之處理」違規情節為未依規定提供買方貸款時2種處理方式選擇、「貸款處理」違規情節為未依規定揭示「貸款處理」應記載內容。

法務局主任消保官楊麗萍指出，各建商不符合規定情形，已要求業者限期改善，除文山區「文藝再興」和中正區「忠孝162」尚在改善中，其餘5家已改善完成，並呼籲「定型化契約」應符合內政部頒訂的成屋買賣定型化契約應記載及不得記載是項規定。

法務局提醒民眾，購屋時應仔細審閱買賣契約和內容復健是否符合規定，確保自身權益，北市府法務局也特別編寫「成屋買賣簽約及過戶應注意事項」在網站上供民眾參考。

另外，為確保寵物食品安全，北市動保處稽查抽驗市售乾飼料54件，罐頭27件、奶製品7件及零嘴8件等共96件寵物食品，法務局表示，符合規定應標示事項及依法申報完整者為73件，比例達76％，標示不符或未依法申報為23件，占24％，標示不符類型以未標示「保存期限」及「製造、加工業者之國外廠商資訊等」為最多，經要求業者限期改善，已全面改善完畢。

(中時 )