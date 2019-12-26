高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）宣布將參加2020年1月7日至10日舉行的CES 2020美國電子消費大展，會中將展出一系列新品，包含為電腦改裝或喜歡客製化的玩家打造的硬體設備及採用人體工學設計的電競配備和全新軟體！

曜越這次展覽主題「極限挑戰水冷電競 (Game with Your Battlestation)」創意源自於公司的第一張電競桌–Level 20 RGB電競電動升降桌。藉此主題，希望使用者也可以利用曜越旗下的新品包括機殼、散熱產品、記憶體和電競配備能，自由組裝出心目中最理想的電競系統。

曜越在CES 2020展中，計畫展出的硬體及水冷相關產品，包括Toughpower PF1白金牌和Toughpower GF2 ARGB金牌電源供應器、Pacific系列的水冷排、水冷頭和水箱幫浦等。電競產品方面則是TK5 cherry銀/青軸機械式電競鍵盤、有線與無線的TM5 RGB電競滑鼠、TH5/TH5 DTS 7.1立體聲電競耳機、Riing Pro RGB 7.1電競耳機和Shock XT/Shock XT 7.1電競耳機。

曜越今年營運表現平穩，累計前11月合併營收為37.38億元，年增2.94％，累計前三季營收30.35億元，每股稅後盈餘1.08元，表現不若去年同期，受惠於參加CES 2020美國電子消費大展的利多發酵，曜越26日股價以平盤開出後一路走高，漲幅一度超出3％。

(工商 )