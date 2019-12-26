44歲歌壇「文青女神」陳綺貞今年5月在社群平台宣布與交往16年的音樂人兼老闆鍾成虎分手，24日被《時報周刊》直擊在街頭和新歡眼鏡男擁吻約會，新聞爆出後新歡身份遭起底，正宮今日更怒到堅決要提告，對此鍾成虎今日13點在臉書發文「傷害挫折，人生的跌跌撞撞，心疼錯愕，支持綺貞」，雖全文僅19字，但多年的交情讓鍾成虎在緊要關頭極力護舊愛。

陳綺貞日前被爆料和新歡在大街親熱，沒想到新歡遭起底，目前任職於玉山銀行林姓資深襄理，年約50歲的他早已婚且育有兩個孩子，今日《鏡周刊》報導林男正宮氣到險昏倒，更堅持「我一定要告陳綺貞妨害家庭、傷害配偶權和通姦！」

根據報導指出，林妻向友人哭訴，察覺老公異常已長達一年時間，看到報導後更無法相信，一個44歲女人與50歲男人交往，難道不查清楚對方有沒有結過婚？更何況是大明星陳綺貞，「一定告到底！」且無法接受女兒再三星期就要學測，爸爸在外面和別的女人擁吻、頂來頂去，叫她和女兒、兒子情何以堪？

過去陳綺貞對於戀情一事一向低調，昨對於新歡已婚身份被爆出，所屬添翼音樂回應：「綺貞與對方認識不久，對於對方家庭狀況不知情，如今很錯愕，請留給她一些時間處理，謝謝大家。」不過今日正宮向媒體宣示要提告，且已著手展開法律行動，添翼音樂今回應：「錯愕難過，因不知情而造成的傷害感到非常抱歉，與林先生已無往來，佔據大眾注意力感到抱歉，接下來會交給律師處理，將不再回應，謝謝大家關心。」

(中時 )