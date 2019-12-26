選戰進入倒數，日本前駐台代表沼田幹夫提出總統勝負差距5％之內；民進黨主席卓榮泰今天表示，當天就召開緊急會議，「我們的危機確實存在。」

民進黨中央今赴新竹召開行動中常會，卓榮泰會前表示，對於沼田提的警訊，他們重視、謹慎。當天他就與秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆、郭昆文召開緊急會議了解。

卓榮泰指出，他們之後深入了解，像是目前的立委樂觀區，是否有沒注意到的地方，候選人比較有把握是否也有疏於防衛、耕耘，要去補強，而在艱困選區的進攻，是否有力道用的不對，地方組織不夠、力量或管道不對，都要重新檢驗，同時社會力組織、百工百業方式，有沒有深入到領導幹部底下都在檢驗。卓榮泰認為，同時，在選舉最後的階段，激戰區有更精確的作戰方式、制定方向，但是細部內容，要等到選後才知道。

卓榮泰也提，他日前在路上也遇到一個憂心忡忡的阿嬤，不是遇到夢中的阿嬤，是跑行程時遇到，並提醒他要小心，有很多人還是要投給「那個人（國民黨總統候選人韓國瑜）」。

卓強調，這是基層上的聲音，同時黨的危機意識也很明顯存在，像是目前可能還有不對稱賭盤，影響選舉輸贏的事情花招百出，不能讓任何賭盤影響選區的抉擇。

卓榮泰今也在臉書以「惡攻、賭盤、危機感」為題發文，強調新竹縣市三位選將鄭宏輝、鄭朝方、周江杰過去雖然有豐富的選戰經驗，但都是第一次參選「立委」的候選人，黨中央一定要特別投入這個選區的整合及競選節奏，因此將選前最後一次行動中常會安排在新竹，將聽取縣市黨部選戰評估，進行會後的車隊掃街，爭取市民朋友的支持。

(中時 )